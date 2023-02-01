Тульский АКМ обыграл «Барс» на своем льду Фото: материалы пресс-служб

В домашнем матче регулярного чемпионата ВХЛ тульские хоккеисты одержали победу со счетом 1:0.

Счет на 17 минуте открыл Даниил Ердаков, реализовавший большинство.

Во втором периоде команды сыграли без заброшенных шайб.

Третий период стал богат на броски по воротам (26-19), но АКМ не смогли увеличить счет, а «Барс» - сравнять. Под конец команда гостей сняла вратаря, но но реализовать численное преимущество не смогли.

Следующий матч АКМ проведет на своей площадке 1 февраля против «Лады» из Тольятти. Далее будут противостояния с новокузнецким «Металлургом», «Омскими Крыльями», «Ермаком» из Ангарска и красноярским «Соколом».