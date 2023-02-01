В Туле судят бывшего чиновника за вырубку деревьев на 33 миллиона рублей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Центральный районный суд Тулы приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника управления по благоустройству городской администрации Владимира Кузина.

Согласно материалам дела, он с января по март 2022 года подписал акт комиссионного обследования зеленых насаждений вблизи деревни Погромное Ленинского района, в котором содержались неверные сведения о породе и количестве деревьев. В результате организация, в аренде которой находился земельный участок с зелеными насаждениями, вырубив их, уплатила в бюджет заниженную восстановительную стоимость за удаленные деревья.

Ущерб составил 33 миллиона рублей.