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НовостиОбщество1 февраля 2023 7:45

Пост председателя совета Тульской торгово-промышленной палаты занял Николай Калинин

Это место было вакантно после ухода из жизни Юрия Агафонова
Игорь КОПЫТОВ
Пост председателя совета Тульской торгово-промышленной палаты занял Николай Калинин

Пост председателя совета Тульской торгово-промышленной палаты занял Николай Калинин

Фото: материалы пресс-служб

Председателем совета Тульской торгово-промышленной палаты был избран директор Тульского филиала «Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова» Николай Калинин. Кандидатура была поддержана единогласно.

Николай Калинин в университете с 2010 года. Ранее был заместителем губернатора - руководителем аппарата администрации с 1998 года по 2005 год. Награжден орденом Дружбы, кандидат экономических наук, автор ряда монографий.