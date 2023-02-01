Пост председателя совета Тульской торгово-промышленной палаты занял Николай Калинин Фото: материалы пресс-служб

Председателем совета Тульской торгово-промышленной палаты был избран директор Тульского филиала «Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова» Николай Калинин. Кандидатура была поддержана единогласно.

Николай Калинин в университете с 2010 года. Ранее был заместителем губернатора - руководителем аппарата администрации с 1998 года по 2005 год. Награжден орденом Дружбы, кандидат экономических наук, автор ряда монографий.