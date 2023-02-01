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НовостиОбщество1 февраля 2023 7:05

В Тульской области продолжаются поиски сотрудника МЧС Александра Балалаева

Его разыскивают уже неделю
Игорь КОПЫТОВ
В Тульской области продолжаются поиски сотрудника МЧС Александра Балалаева

В Тульской области продолжаются поиски сотрудника МЧС Александра Балалаева

Фото: материалы пресс-служб

Информации о местонахождении мужчины нет с 24 января. К поиску в районе села Опочня Дубенского района привлекали водолазов, но безрезультатно. 31 января в общей сложности в поисках участвовали более ста человек - коллеги пропавшего из МЧС, волонтеры «ЛизаАлерт», полиция, простые местные жители. Были задействованы беспилотники ведомства.

Балалаев занимает пост начальника отдела надзорной деятельности профилактической работы по Суворовскому и Дубенскому районам регионального Управления МЧС.