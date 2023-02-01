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НовостиОбщество1 февраля 2023 9:11

Нетрезвая жительница Щекина Тульской области заплатит 40 тысяч штрафа за оскорбление полицейских

Об этом сообщает объединенная пресс-служба региональной судебной системы и УСД
Игорь КОПЫТОВ
Нетрезвая жительница Щекина Тульской области заплатит 40 тысяч штрафа за оскорбление полицейских

Нетрезвая жительница Щекина Тульской области заплатит 40 тысяч штрафа за оскорбление полицейских

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

6 ноября 2022 года около четырех часов дня обвиняемую в состоянии опьянения, в связи с совершением административного правонарушения по ч.1 ст.19.3 КоАП РФ, привезли в приемное отделение Щекинской районной больницы. Там она публично обругала стражей порядка нецензурными словами. Кроме того, применила насилие к одному из правоохранителей, расцарапав ему щеку.

Во время судебного заседания женщина свою вину по всем пунктам признала полностью.

Щекинский суд оштрафовал нарушительницу по ч.1 ст.318 УК РФ и ст. 319 УК РФ на 40 000 рублей.