Нетрезвая жительница Щекина Тульской области заплатит 40 тысяч штрафа за оскорбление полицейских Фото: Алексей ФОКИН (фото)

6 ноября 2022 года около четырех часов дня обвиняемую в состоянии опьянения, в связи с совершением административного правонарушения по ч.1 ст.19.3 КоАП РФ, привезли в приемное отделение Щекинской районной больницы. Там она публично обругала стражей порядка нецензурными словами. Кроме того, применила насилие к одному из правоохранителей, расцарапав ему щеку.

Во время судебного заседания женщина свою вину по всем пунктам признала полностью.

Щекинский суд оштрафовал нарушительницу по ч.1 ст.318 УК РФ и ст. 319 УК РФ на 40 000 рублей.