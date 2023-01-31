В Туле рассматривается возможность ремонта трамвайных путей на улице Оружейной и Орловском шоссе Фото: Игорь КОПЫТОВ

В управлении по транспорту и дорожному хозяйству Тулы разрабатывается проектно-сметная документация для капитального ремонта трамвайных путей на улице Оружейная и части на Орловском шоссе.

Данные проекты требуют также согласования с собственниками ресурсоснабжающих организаций из-за расположения здесь инженерных коммуникаций.

Стоимость ремонтных работ источник финансирования пока не определены.