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НовостиОбщество31 января 2023 13:52

Тульский областной клинический онкологический диспансер приглашает жителей региона на день открытый дверей

Прием будет осуществляться по предварительной записи через Call-центр
Источник:kp.ru
Тульский областной клинический онкологический диспансер приглашает жителей региона на день открытый дверей

Тульский областной клинический онкологический диспансер приглашает жителей региона на день открытый дверей

Тульский областной клинический онкологический диспансер приглашает жителей Тулы и Тульской области на день открытых дверей «Ранняя диагностика онкологических заболеваний», который состоится 4 февраля 2023 года. Желающих пройти обследование ждут с 8:00 до 14:00 по адресу улица Плеханова, 201А.

В рамках мероприятия запланированы:

- осмотр врача онколога,

- ЛОР-онколога,

- онкогинеколога,

- онкоуролога.

Будут проведены исследования:

- маммография и УЗИ молочных желез (по показаниям);

- жидкостная цитология;

- анализ кала на скрытую кровь;

- анализ крови на ПСА;

- низкодозовая КТ органов грудной клетки (пациентам старше 55 лет, стаж курения более 30 пачка/лет, которым не проводилось РКТ в течение года).

Прием будет осуществляться по предварительной записи через Call-центр по телефону 8 (4872) 33-81-41.

При себе необходимо иметь: паспорт, полис, СНИЛС. Прием без направления.