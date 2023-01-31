Тульский областной клинический онкологический диспансер приглашает жителей региона на день открытый дверей

Тульский областной клинический онкологический диспансер приглашает жителей Тулы и Тульской области на день открытых дверей «Ранняя диагностика онкологических заболеваний», который состоится 4 февраля 2023 года. Желающих пройти обследование ждут с 8:00 до 14:00 по адресу улица Плеханова, 201А.

В рамках мероприятия запланированы:

- осмотр врача онколога,

- ЛОР-онколога,

- онкогинеколога,

- онкоуролога.

Будут проведены исследования:

- маммография и УЗИ молочных желез (по показаниям);

- жидкостная цитология;

- анализ кала на скрытую кровь;

- анализ крови на ПСА;

- низкодозовая КТ органов грудной клетки (пациентам старше 55 лет, стаж курения более 30 пачка/лет, которым не проводилось РКТ в течение года).

Прием будет осуществляться по предварительной записи через Call-центр по телефону 8 (4872) 33-81-41.

При себе необходимо иметь: паспорт, полис, СНИЛС. Прием без направления.