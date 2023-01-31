1 февраля в Туле обесточат часть Пролетарского округа, Октябрьских поселков и Косой Горы Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Так, с 9:00 до 16:00 без света останутся туляки, проживающие по следующим адресам: ул. Кутузова, 48-а, 60, 57; ул. Комарова, 1-19 (нечётн.), 2-24 (чётн.), 2-а; ул. Вильямса, 1-29 (нечётн.), 29-а; ул. М. Расковой, 8, 8-а; ул. Белинского, 2-32 (чётн.), 1-39 (нечётн.); ул. Карпинского, 1-41 (нечётн.), 2-40 (чётн.); ул. Панфиловцев, 1-23 (нечётн.), 6-28 (чётн.); ул. Осипенко, 17-23 (нечётн.), 18-24 (чётн.); ул. Кутузова, 114, 114-а, 116, 118; ул. Волкова, 15, 17, 19; п. Н-Скуратово, 15-45, 88-137, 17-а, 25-б, 42-а, 44-а, 34-а, 20-а, 49, 59, 60, 89-а, 99-а, 105-б, 133-а; п. Н-Скуратово, 100, 100-а, 100-б, 101-б; п. Октябрьский: ул. Щедрина, 1-39 (нечётн.), 33-а; 1-й пр-зд, 8-18 (чётн.), 11-21 (нечётн.); 2-й пр-зд, 19-29 (нечётн.), 16-26 (чётн.); 3-й пр-зд, 24-34 (чётн.), 27, 29; 4-й пр-зд, 32-42 (чётн.); ул. Гагарина, 1-9, 9-а (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Овражная, 2-20 (чётн.), 1-23 (нечётн.); п. Косая Гора: ул. Колхозная (Латинская), 13, 14, 15, 16, 17; ул. Садовая, 44, 46, 48, 50, 52, 54; дер. Судаково: 1-й пр-зд Шмидта, 18; СНТ "Металлург-5".