Олег Кононов рассказал почему его уволили из тульского «Арсенала» Фото: материалы пресс-служб

Олег Кононов дал свое первое интервью после ухода с поста главного тренера тульского «Арсенала». По его словам, об увольнении он узнал за 2 дня до тренировочных сборов в Турции, хотя билеты были уже куплены, но данное решение руководства команды для него было ожидаемо.

Основной причиной увольнения стало то, что тренерский штаб не решил промежуточные задачи, которые были поставлены. А именно попадание в топ 4 ФНЛ и продвижение в Кубке России.

Напомним, 11 января 2023 года контракт с белорусским тренером расторгнут по соглашению сторон. В «Арсенале» 56-летний Олег Кононов работал с июня 2022 года.