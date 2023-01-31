12 жителей региона попались на уловки мошенников за прошедшие сутки Фото: Алексей ФОКИН (фото)

2 человека, проживающих в Тульской области, попались на самую распространенную уловку мошенников. Им звонил неизвестный мужчина, который представлялся сотрудником банка или правоохранительных органов и под различными предлогами уговаривал их перечислить денежные средства на указанные им банковские счета. Так, 58-летняя жительница Донского лишилась 2 миллиона 249 тысяч 389 рублей, а 25-летняя женщина - 348 тысяч рублей.

В полицию обратилась 78-летняя пожилая женщина. Ей на телефон поступали звонки о том, что её дочь стала виновницей дорожно-транспортного происшествия, и для незамедлительного урегулирования возникшей ситуации необходимо заплатить некую сумму денег. Пенсионерка, не раздумывая, согласилась, после чего к ней подъехал молодой человек и забрал 200 тысяч рублей. Только после передачи денег пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников. В аналогичную ситуацию попали 95-летняя пожилая женщина и 86-летняя женщина, которые отдали злоумышленникам за «спасение» своей дочери 170 тысяч рублей и 100 тысяч рублей.

55-летний мужчина сообщил полицейским, что ему поступил звонок с ранее неизвестного телефонного номера. Молодой человек, представившись брокером одной из Интернет-платформ, предложил потерпевшему инвестировать свои денежные средства в крупные государственные и международные проекты, с целью получения дохода с прибыли от их реализации. Он зарегистрировался на интернет площадках, указав свои полные персональные данные. В итоге мужчину обманули 1 миллион 29 тысяч 73 рубля.

38-летняя женщина захотела приобрести мини-мойку. Используя один из сайтов размещения объявлений, принадлежащий мошенникам, пострадавший лишился 15 тысяч рублей. А 47-летний житель Алексина перевёл мошенникам 3 тысячи рублей в качестве «задатка» за щенка.

26-летний молодой человек из Узловой лишился 8 тысяч рублей, которые он перевёл в качестве предоплаты за оказание интимных услуг, используя один из сайтов размещения объявлений подобного рода.

24-летний туляк лишился 10 тысяч 580 рублей, которые она перевела мошенникам, под предлогом дополнительного заработка в сети Интернет.

В данный момент сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личности мошенников и их задержанию.