Из-за высокой заболеваемости ОРВИ в Тульской области закрыли одну школу Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В связи с повышенным эпидпорогом в Кимовском районе Тульской области закрылась одна школа. Помимо этого, в Кимовском и Киреевском районах, а также в Донском , Новомосковске и Тулы частично приостановлен учебный процесс в 15 классах в 9 школах и в 2 группах 2 детских.

Напомним, что в декабре 2022 года в Тульской области частично приостанавливали работу в 52 группах 22 детских садов, в 401 классе в 78 школах, а также в 50 группах 5 тульских колледжей. Помимо этого, временно прекращали свою работу 2 детских сада и 8 школ.