Жителя Новомосковска оштрафовали на 200 тысяч рублей за незаконный оборот табачных изделий Фото: Алексей ФОКИН (фото)

38-летний мужчина, проживающий в Новомосковске, до 5 мая 2021 года незаконно хранил в гараже и принадлежащем ему автомобиле различные табачные изделия, подлежащие обязательной маркировке, на сумму свыше 520 тыс. рублей.

Он был признан виновным в преступлении, предусмотренного ч. 5 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в крупном размере). Суд приговорил подсудимого к наказанию в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей.