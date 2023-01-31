В Тульский областной суд передан иск к организатору фестиваля «ЛитераТула» Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В 2022 году фестиваль «ЛитераТула» был отменен за пару недель до старта. В конце апреля организатор мероприятия заявила, что закрывает книжный фестиваль до лучших времен, а после стало известно, что она продает свой книжный магазин и уезжает из России.

На тот момент генеральным спонсором являлась «Октава», которая заявила, что деньги уже были потрачены на билеты, гостиницу гостям и промо-материалы и такую сумму впустую они терять не готовы.

В связи с этим, «Октава» подала иск в арбитражный суд, в котором требует взыскать почти 770 тысяч рублей аванса по договору и проценты в размере 16 992,75 рублей.

В данный момент дело передано в Тульский областной суд.