Государственный музей-заповедник «Куликово поле» победил в PR-конкурсе RuPoR

Премия RuPoR присуждается ежегодно по итогам открытого конкурса государственным и общественным деятелям, командам и специалистам в области развития общественных связей, осуществляющим свою профессиональную деятельность на территории Центрального федерального округа.

В 2023 году лучшие 45 проектов, реализованные в ушедшем 2022-м, участники из 9 регионов страны защищали очно. Тульскую область конкурсе представляла руководитель пресс-службы Государственного музея-заповедника «Куликово поле».

Проект «Кухня Куликова поля, или История на вкус» - это своеобразное подведение итогов 2022 года по продвижению новых объектов музея-заповедника «Куликово поле» в Туле – в Пространстве «Археология». Жюри и участникам конкурса рассказали не только об интерактивных гастрономических программах в Музее-лаборатории, но и привезли попробовать некоторые блюда – сочиво с полбой, вяленицы, прянички-колядки и травяной чай.

В 2023 году посетителей Пространства «Археология» ждут новые кулинарные шедевры от поваров музея-заповедника «Куликово поле». В феврале зимнюю программу сменит масленичная с разнообразными блинами, будем праздновать Пасху и летние праздники, Осенины, а также осваивать куликовское печево весь год!