В городской больнице и доме-интернате Новомосковска найдено несколько нарушений Фото: материалы пресс-служб

Прокуратурой города Новомосковска с привлечением специалистов территориального управления Роспотребнадзора провела проверку в филиале № 4 ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница» и доме-интернате «Большая семья», в которых были выявлены отдельные нарушения требований законодательства о обороте лекарственных средств, санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, антитеррористической защищённости объектов.

Так, в горбольнице найдены лекарств с истекшим сроком годности, в палатах облупилась побелка на потолках и сломанная сантехника.

В доме-интернате выявлено нарушение маркировки уборочного инвентаря, отсутствуют паспорта антитеррористической защищённости объекта, а также необходимо актуализировать паспорта безопасности.

По результатам проверки для устранения выявленных нарушений прокуратурой города будет принят полный комплекс мер реагирования.