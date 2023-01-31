6451 случаев заболевания гриппа и ОРВИ выявлено за прошедшую неделю в Тульской области Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Так, в период с 23 по 29 января по области было зарегистрировано 5451 случаев гриппа и ОРВИ. Это выше эпидпорога на 46% и больше, чем на предыдущей неделе, на 10%. При этом уровень заболеваемость выше эпидемического порога в основном отмечен только среди взрослых.

За истекший срок грипп вируса А подтвердился у 3 человек, грипп В - у 15 человек.

Из-за высокой заболеваемости в Киреевском районе закрыли одну школу. Также, частично приостановлен учебный процесс в 2 группах 2 детских садов Кимовского района и 15 классах в 9 школах Кимовского и Киреевского районов, Донского, Новомосковска и Тулы.