Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия31 января 2023 9:15

Житель Тульской области украл 25 пар резиновой обуви

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Источник:kp.ru
Житель Тульской области украл 25 пар резиновой обуви

Житель Тульской области украл 25 пар резиновой обуви

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

53-летний директор одного из предприятий города Донской обратился в полицию с заявлением. Мужчина рассказал, что из цеха, расположенного по улице Герцена микрорайона Центральный, было украдено 25 пар резиновой обуви.

Спустя некоторое время сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался 35-летний сотрудник предприятия, который после задержания полностью признался в краже. Похищенное было изъято и возвращено законному владельцу.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.