Житель Тульской области украл 25 пар резиновой обуви Фото: Алексей ФОКИН (фото)

53-летний директор одного из предприятий города Донской обратился в полицию с заявлением. Мужчина рассказал, что из цеха, расположенного по улице Герцена микрорайона Центральный, было украдено 25 пар резиновой обуви.

Спустя некоторое время сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался 35-летний сотрудник предприятия, который после задержания полностью признался в краже. Похищенное было изъято и возвращено законному владельцу.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.