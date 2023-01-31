Житель Тульской области украл 25 пар резиновой обуви
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
53-летний директор одного из предприятий города Донской обратился в полицию с заявлением. Мужчина рассказал, что из цеха, расположенного по улице Герцена микрорайона Центральный, было украдено 25 пар резиновой обуви.
Спустя некоторое время сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался 35-летний сотрудник предприятия, который после задержания полностью признался в краже. Похищенное было изъято и возвращено законному владельцу.
В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.