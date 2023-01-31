Тульский «Арсенал» проведет еще 4 контрольных матча на сборах Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Тульский «Арсенал» начал второй учебно-тренировочный сбор в Турции, который продлится две недели. Все время команда будет работать в двухразовом режиме.

4 февраля оружейники сыграют против футбольного клуба «Слога Добой» из чемпионата Боснии и Герцеговины. Также, 8 февраля запланирована товарищеская встреча с представителем узбекской суперлиги «Олимпиком».

18 февраля «Арсенал» сыграет с «Краснодаром-2», который занимает 18 место в первой лиге, а 23 февраля туляки поборются с казахской командой «Атырау».

Все матчи начнутся в 17:00. Игры транслироваться не будут, но на официальном сайте и в социальных сетях оружейников будут организованы текстовые трансляции.