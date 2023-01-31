Школы Алексина перевели на дистанционные обучение: вчера поступило анонимное сообщение о минировании 13 образовательных учреждений Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Как сообщает администрация Алексина, сегодня, 31 января школы города работают в дистанционном режиме. Связано это с анонимными сообщениями о минировании зданий.

Напомним, 30 января, в Алексине эвакуировали 13 образовательных учреждений. Причина - в школы поступило анонимное сообщение о минировании.

Всех детей и преподавательский состав оперативно эвакуировали в предназначенные для этого объекты гражданской обороны. Сотрудники правоохранительных органов со служебными собаками проводили осмотр зданий.

Родителей просят не реагировать на информацию, распространяемую сомнительными ресурсами.