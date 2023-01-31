В Туле мужчину оштрафовали татуировку экстремистской символики на теле Фото: соцсети

33-летний мужчина, проживающий в Туле, заплатит штраф за публикацию в социальной сети фотографии с нацистской татуировкой согласно статье «Публичное демонстрирование нацисткой символики».

Фотография была в свободном доступе, из-за чего её увидело неограниченное количество пользователей социальной сети. Законом «О противодействии экстремистской деятельности» демонстрирование нацистской атрибутики запрещено.

Сейчас фотография удалена со страницы в социальной сети, а самому туляку придется заплатить штраф.