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НовостиПроисшествия31 января 2023 6:47

В Туле мужчину оштрафовали татуировку экстремистской символики на теле

Об этом сообщает телеграмм-канал «ТулаЭкстремизм»
Источник:kp.ru
В Туле мужчину оштрафовали татуировку экстремистской символики на теле

В Туле мужчину оштрафовали татуировку экстремистской символики на теле

Фото: соцсети

33-летний мужчина, проживающий в Туле, заплатит штраф за публикацию в социальной сети фотографии с нацистской татуировкой согласно статье «Публичное демонстрирование нацисткой символики».

Фотография была в свободном доступе, из-за чего её увидело неограниченное количество пользователей социальной сети. Законом «О противодействии экстремистской деятельности» демонстрирование нацистской атрибутики запрещено.

Сейчас фотография удалена со страницы в социальной сети, а самому туляку придется заплатить штраф.