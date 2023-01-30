Прокуратура организовала проверку по факту ДТП с ребенком на тюбинге в Новомосковске Тульской области Фото: материалы пресс-служб

Само происшествие в 8-летней девочкой случилось 27 января во дворе дома № 2 по ул. Северодонецкой города Новомосковска. Ребенок под присмотром отца катался на тюбинге во дворе многоквартирного дома на самодельной горке. Спуск склона выходил на дорогу придомовой территории.

Съехав в очередной раз с горки, девочка попала под колеса автомобиля «Лада Веста», проезжавшего мимо, и получила различные травмы и ушибы.

Теперь в ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка действиям родителей по исполнению ими обязанностей заботиться о здоровье ребенка. По результатам, при наличии оснований, будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.