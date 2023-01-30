В Тульской области задержали мошенника, который обманывал пенсионерок на деньги Фото: материалы пресс-служб

Также, в полицию обратилась 80-летняя пожилая женщина. Ей на телефон поступали звонки о том, что её невестка стала виновницей дорожно-транспортного происшествия, и для незамедлительного урегулирования возникшей ситуации необходимо заплатить некую сумму денег. Пенсионерка, не раздумывая, согласилась, после чего к ней подъехал молодой человек и забрал 600 тысяч рублей. Только после передачи денег пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался 42-летний житель Новомосковска, который после задержания полностью признался в содеянном.

Как оказалось, мужчина причастен к еще трем совершенным аналогичным мошенничествам. В общей сложности 3 пожилые женщины отдали злоумышленнику 1 миллион 146 тысяч рублей. Данную сумму подозреваемый переводил через банкоматы на указанные ему такими же мошенниками банковские счета.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 159 УК РФ. В данный момент мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.