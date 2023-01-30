В Туле прошел ежегодный фестиваль наряженных санок Фото: соцсети

29 января, в Центральном парке культуры и отдыха им. Белорусова в Туле, в рамках проекта "Зима по-тульски" состоялся фестиваль наряженных санок.

В нем приняли участие семьи с детьми, которые должны были креативно сделать санки собственными руками. Всего в конкурсе приняло участие более 200 человек. На мероприятие можно было увидеть детский транспорт в виде машинок, дирижабля, передвижного цирка, валенка, корабля, печки и многого другого.

Все участники получили дипломы, а победители - памятные призы и подарки.