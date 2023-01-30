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НовостиОбщество30 января 2023 13:05

В центре Ясногорска обнаружили огромную свалку бытовых отходов

Пожаловались на нее местные жители, сами же ее и создавшие
Игорь КОПЫТОВ
В центре Ясногорска обнаружили огромную свалку бытовых отходов

В центре Ясногорска обнаружили огромную свалку бытовых отходов

Фото: соцсети

Выехавшие по обращению представители общественных и экологических организаций обнаружили завалы бытового мусора между домами на улице Щербина практически в центре Ясногорска - грязь, разорванные мусорные пакеты, растасканные животными пищевые отходы.

По словам жителей раньше на этом месте была контейнерная площадка. Однако около месяца назад администрация Ясногорска ее демонтировала и до сих пор не предоставила жителям альтернативы. Фактически сейчас жители лишены возможности выбрасывать свой мусор рядом с домом — отсюда и родилась несанкционированная свалка.

Экологи пообещали помочь в сложившейся ситуации.