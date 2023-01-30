В центре Ясногорска обнаружили огромную свалку бытовых отходов Фото: соцсети

Выехавшие по обращению представители общественных и экологических организаций обнаружили завалы бытового мусора между домами на улице Щербина практически в центре Ясногорска - грязь, разорванные мусорные пакеты, растасканные животными пищевые отходы.

По словам жителей раньше на этом месте была контейнерная площадка. Однако около месяца назад администрация Ясногорска ее демонтировала и до сих пор не предоставила жителям альтернативы. Фактически сейчас жители лишены возможности выбрасывать свой мусор рядом с домом — отсюда и родилась несанкционированная свалка.

Экологи пообещали помочь в сложившейся ситуации.