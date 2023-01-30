В Тульской области заведено уголовное дело на злостного алиментщика

Прокуратура Каменского района Тульской области провела проверку соблюдения требований законодательства при исполнении судебными приставами постановлений о взыскании задолженности по алиментам.

Выяснилось, что согласно решению мирового судьи еще от 2009 года 50-летний местный житель был обязан ежемесячно выплачивать алименты на содержание своего несовершеннолетнего сына. При этом являясь дееспособным, имеющуюся задолженность по исполнительному производству он не гасил. Общая сумма задолженности по алиментам превысила 70 тысяч рублей.

По итогам прокурорской проверки в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ.

Также по факту бездействия судебных приставов прокуратура района внесла представление, которое находится на рассмотрении.