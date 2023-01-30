В Тульской области осудили супружескую пару за покушение на незаконный сбыт наркотиков Фото: материалы пресс-служб

Установлено, что супружеская пара 35 и 27 лет 10 апреля 2022 года из тайника в районе д. Рига-Васильевка в Новомосковске забрали смесь, содержащую психотропное вещество массой более 8 г. и квалифицированную как крупный размер. При попытке его сбыта наркопотребителям посредством тайника-закладки деятельность злоумышленников пресекли сотрудники УКОН УМВД России по Тульской области.

Суд с учетом того, что ранее мужчина был уже судим за кражу, побои, применение насилия и оскорбление представителя власти, а женщина – за побои, приговорил их к наказанию в виде лишения свободы на сроки 12,5 лет мужчине и 10,5 лет его супруге. Им инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Приговор в законную силу не вступил.