В попутном столкновении в Тульской области пострадал 37-летний мужчина Фото: материалы пресс-служб

27 января, на 293-ем километре автодороги М-4 «Дон» города Ефремова Тульской области, не имеющий права управления транспортными средствами 37-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ-2115», совершил попутное столкновение с автопоездом Volvo FH 12 с прицепом Kogel, за рулем которого находился 45-летний мужчина.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля ВАЗ. Ему оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой. Также, мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.