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НовостиПроисшествия30 января 2023 10:40

В попутном столкновении в Тульской области пострадал 37-летний мужчина

Водитель от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался
Источник:kp.ru
В попутном столкновении в Тульской области пострадал 37-летний мужчина

В попутном столкновении в Тульской области пострадал 37-летний мужчина

Фото: материалы пресс-служб

27 января, на 293-ем километре автодороги М-4 «Дон» города Ефремова Тульской области, не имеющий права управления транспортными средствами 37-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ-2115», совершил попутное столкновение с автопоездом Volvo FH 12 с прицепом Kogel, за рулем которого находился 45-летний мужчина.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля ВАЗ. Ему оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой. Также, мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.