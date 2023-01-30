39 человек задержали на дорогах Тульской области в рамках акции «Нетрезвый водитель» Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Сотрудники Госавтоинспекции привлекли 16 водителей по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ - за управление в нетрезвом виде.

Еще 18 водителей оштрафованы по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Также, 4 человека управляли транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения без прав - часть 3 статьи 12.28 КоАП РФ.

В отношении 1 нарушителя собраны материалы проверки за рецидив действий - предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Напоминаем, что водителям при управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение прав сроком от 1,5 до 2 лет.