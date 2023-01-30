В Тульскую область мартовская погода придет на месяц раньше Фото: Игорь КОПЫТОВ

В ближайшую неделю, по прогнозам, в Тульской области - очередное потепление. Погода будет больше напоминать раннюю мартовскую. Принесут ее с собой циклоны из Северной Атлантики.

Вместе с теплом придет пасмурное небо и небольшие, но регулярные снегопады.

Температура воздуха будет на 5-7 градусов выше климатической нормы. Днем столбики термометров будут держаться около нуля, а ночью – опускаться до 6 градусов мороза. Только в субботу и воскресенье прогнозируется тенденция к небольшому снижению температуры.