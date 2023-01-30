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НовостиОбщество30 января 2023 8:25

В Тульской области сократилось число мест концентрации ДТП

Произошло это благодаря улучшению дорожного покрытия и организации движения
Игорь КОПЫТОВ
В Тульской области сократилось число мест концентрации ДТП

В Тульской области сократилось число мест концентрации ДТП

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Постоянная работа по выявлению мест концентрации ДТП выявила, что по итогам прошлого года их число сократилось на 12%.

Так, в 2021 году были выявлены 33 участка на дорогах федерального, регионального и местного значения. Подавляющее большинство из них в 2022 году были ликвидированы. По итогам прошлого года оказалось 29 мест, где произошло по нескольку аварий.

Их оборудовали дополнительными светофорами, ввели ограничения скорости движения, обустроили искусственными дорожными неровностями.