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НовостиЗдоровье28 января 2023 11:00

Коронавирус в Тульской области: 35 новых случаев заболевания за последние сутки на 28 января

Показатель заболеваемости с небольшим колебанием сохраняется на одном уровне
Источник:kp.ru
Коронавирус в Тульской области: 35 новых случаев заболевания за последние сутки на 28 января

Коронавирус в Тульской области: 35 новых случаев заболевания за последние сутки на 28 января

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 28 января, 5 человек, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 182 702 человек. При этом госпитализирован в тяжелом состоянии 2 человека.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 188 489 человек.

Суточная смертность отсутствует, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 359 жителей региона.