У жителя Тульской области было обнаружено почти 4 кг конопли Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В августе 2022 года 33-летний мужчина, проживающий в п. Дубна, обнаружил дикорастущие кусты конопли в поле и решил его оборвать. После, обвиняемый высушил наркотики и хранил в хозяйственной постройке, стоящей возле дома, пока сотрудники правоохранительных органов в октябре 2022 года не изъяли у него запрещенное вещество. Общий вес наркотического средства составил 3,8 кг.

Мужчину обвиняют в в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.