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НовостиОбщество30 января 2023 6:59

12 протоколов за нарушение миграционного законодательства составили в ходе рейда в Туле

Об этом сообщает телеграм-канал «Тула. Экстремизм»
Игорь КОПЫТОВ
12 протоколов за нарушение миграционного законодательства составили в ходе рейда в Туле

12 протоколов за нарушение миграционного законодательства составили в ходе рейда в Туле

Фото: соцсети

На прошлой неделе правоохранительными органами были проведены мероприятия по пресечению нелегальной миграции в разных районах Тулы. Полиция посетила места проживания, работы и досуга мигрантов, в их числе овощные рынки и строительные объекты.

Было проверено свыше 30 граждан. Составлено 12 протоколов за нарушение миграционного законодательства. Четверым уроженцам республик Средней Азии придется покинуть Россию.