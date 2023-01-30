12 протоколов за нарушение миграционного законодательства составили в ходе рейда в Туле Фото: соцсети

На прошлой неделе правоохранительными органами были проведены мероприятия по пресечению нелегальной миграции в разных районах Тулы. Полиция посетила места проживания, работы и досуга мигрантов, в их числе овощные рынки и строительные объекты.

Было проверено свыше 30 граждан. Составлено 12 протоколов за нарушение миграционного законодательства. Четверым уроженцам республик Средней Азии придется покинуть Россию.