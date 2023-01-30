На Павшинском мосту в Туле изменилась организация дорожного движения Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С 28 января в направлении Павшинского моста, а также по кольцу к улице Ф. Смирнова в Туле изменилась организация движения — теперь оно осуществляется по одной полосе. Связано это со строительством автодорожного мостового перехода через реку Упу.

Также, для обеспечения безопасности дорожного движения была изменена очередность проезда на круговом движении: оно временно будет второстепенным относительно примыкающих участков. Там установлен дорожный знак «Движение без остановки запрещено».