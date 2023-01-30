Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 января 2023 6:37

На Павшинском мосту в Туле изменилась организация дорожного движения

Также был установлен знак «Движение без остановки запрещено»
Источник:kp.ru
На Павшинском мосту в Туле изменилась организация дорожного движения

На Павшинском мосту в Туле изменилась организация дорожного движения

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С 28 января в направлении Павшинского моста, а также по кольцу к улице Ф. Смирнова в Туле изменилась организация движения — теперь оно осуществляется по одной полосе. Связано это со строительством автодорожного мостового перехода через реку Упу.

Также, для обеспечения безопасности дорожного движения была изменена очередность проезда на круговом движении: оно временно будет второстепенным относительно примыкающих участков. Там установлен дорожный знак «Движение без остановки запрещено».