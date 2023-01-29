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НовостиПроисшествия29 января 2023 12:40

В Туле ограбили магазин на улице Кутузова

Преступник был задержан
Источник:kp.ru
В Туле ограбили магазин на улице Кутузова

В Туле ограбили магазин на улице Кутузова

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчин, работающий менеджером по безопасности одного из сетевых магазинов Тулы, обратился в полицию с заявлением. Из торгового помещения, расположенного по улице Кутузова, совершена кража товаров различного наименования.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника благодаря камерам видео наблюдения. Им оказался нигде не работающий 32-летний мужчина, который после задержания признался в содеянном.

В данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.