В Туле утвердили проект благоустройства сквера на улице Кауля Фото: материалы пресс-служб

В Туле утвердили дизайн-проект благоустройства общественного пространства в районе домов №№ 4, 6 и 8 на улице Кауля.

Сквер предлагается назвать «Зеленый» (некий «Мятный», к слову, в городе «завис» на этапе разработки дизайн-макета). Пешеходные дорожки в общественном пространстве собираются уложить плиткой нескольких видов. В сквере появится детский и спортивный комплексы, качели, лавочки, урны и наружное освещение. Взамен сегодняшних старых кленов, здесь высадят более 60 дубов, лип, берез, ив и кленов, а также 150 кустарников.

Указанный сквер должен быть выполнен в том виде, в котором его утвердят жители. Предварительная стоимость проекта оценивается в 40 миллионов рублей.