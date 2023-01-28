Тульская область стала одним из пилотных регионов по возведению модульных жилых корпусов в лагерях Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Многие детские лагеря были построены в 50-70-х годах, поэтому стоит острый вопрос укрепления их материально-технической базы. На эти цели из регионального бюджета ежегодно выделяется значительный объем средств, лагерям оказывается грантовая поддержка.

Была разработана федеральная программа по поддержке и восстановлению лагерей. В 2023 году будет создано 100 новых модульных корпусов, на это планируют выделить около 1 миллиарда рублей. Проект должен дать новый импульс развитию детских оздоровительных лагерей в Тульской области и открыть дополнительные возможности для их воспитания.

В этом году Тульская область стала одним из пилотных регионов этой программы. В планах возвести три модульных жилых корпуса в загородном лагере имени Саши Чекалина.