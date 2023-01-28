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НовостиОбщество28 января 2023 9:30

В Туле почтили память легендарного конструктора-оружейника Геннадия Денежкина

В Музее оружия прошла презентация биографической книги
Игорь КОПЫТОВ
В Туле почтили память легендарного конструктора-оружейника Геннадия Денежкина

В Туле почтили память легендарного конструктора-оружейника Геннадия Денежкина

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Памятные мероприятия в честь 91-ой годовщины со дня рождения разработчика реактивных систем залпового огня, Героя Социалистического Труда, первого заместителя генерального директора по научной работе — главного конструктора НПО «СПЛАВ» Геннадия Алексеевича Денежкина начались с митинга у бюста на Аллее Славы знаменитых оружейников.

Выступавшие отметили огромный вклад Геннадия Алексеевича в становление и развитие производства СПЛАВа, подчеркнули, что во многом благодаря его идеям и разработкам, предприятие до сих пор остается мировым лидером в разработке и производстве реактивных систем залпового огня.

После мероприятия в Тульском государственном музее оружия презентовали книгу Владимира Коровина «Проекции Денежкина».