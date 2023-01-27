36-летний мужчина из Тулы ограбил квартиру своей соседки Фото: Алексей ФОКИН (фото)

23-летний мужчина, проживающий в Тульской области, обратился в отдел полиции с заявлением. Из квартиры его матери были украдены различные предметы на общую сумму 101 тысячу 600 рублей.

Спустя некоторое время сотрудникам правоохранительных органов удалось найти преступника. Им оказался 36-летний мужчина из соседней квартиры. Как оказалось, у злоумышленника были ключи от квартиры потерпевшего, которые ему передала мать заявителя, чтобы присматривать за порядком во время ее отсутствия. Мужчина полностью признался в содеянном.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).