В 2023 году в Туле появится 1066 новых уличных фонарей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Светильники до конца 2023 года установят по следующим адресам:

Привокзальный территориальный округ – д. Прудное д.2а-63, ул. Елькинская д. 1-16,д. 94, д. 96; новая дорога в микрорайон «Северная Мыза»; д. Долгое; п. Ударник (вдоль пруда); ул. Чмутова, от д. 170-а до д. 208; Судаково (поле многодетных); ул. Седова, д. 31 детская площадка во дворе; д. Ямны, ул. Тенистая, ул. Виноградная, ул. Абрикосовая; д. Хопилово, ул. Шоссейная; с. Медведки; пешеходный переход на пересечении Одоевского шоссе и ул. М. Жукова; пешеходный переход на Одоевском шоссе, 25; пешеходный переход на Одоевском шоссе, 15; пешеходный переход на пересечении ул. З. Космодемьянской и ул. Болдина; пешеходный переход на ул. Болдина, 100; пешеходный переход на ул. Макаренко, 13, корп.2; пешеходный переход на пересечении ул. Смидович и ул.9 Мая; пешеходный переход на пересечении ул. Оружейной и ул. Седова; пешеходный переход на пересечении ул. Оружейной и ул. Ползунова; пешеходный переход на пересечении пр. Ленина и Калужского шоссе; участок Калужского шоссе напротив д. 7; пос. Иншинский; пос. Рассвет, от д.192 до СНТ «Нива»; ул. Дм. Ульянова (четная сторона, пересечение с ул. Демонстрации); ул. Дм. Ульянова, д. 4-Б;

Центральный территориальный округ - пос. Трудовой ул. Володарского д.5, 31, 33, 37, 41; ул. Тимирязева тротуар от д.101 до д.101А; пос. Октябрьский д. 192-238, Скуратово; Городской пер. от д. 39 до ул. Рязанская д. 34 к. 4 вдоль дома ул. Рязанская д.32 к. 3; ул. Рязанская (вдоль ограждения ТГПУ им. Л.Н. Толстого); ул. Водоохранная (д. 29, 31, 32, 33, 34); ул. Кауля, д. 10 (спортплощадка); проезд вдоль ЦО № 36 от ул. Н. Руднева, д. 64 до пр-та Ленина, д. 115А; ул. Овражная, 14, 16, 18, 20, ул. Овражная от ул. 2-я Овражная д.22 до ул. 3-я Овражная д.23; тротуар вдоль ЦО № 42 от ул. Н. Руднева, д. 53 до ул. Мезенцева, д. 32; пос. Первомайский, ул. Ленина, д.1-24; дорога через д. Старое Басово; в районе выезда на ул. Оборонную с Восточного обвода; участок дороги от ул. Шишкина, 28 до ул. Новомосковская, 27; Скуратовский микрорайон от д. 1 до д. 4; пос. Матвеевские дачи (разворотное кольцо).

Зареченский территориальный округ - ул. Демидовская, 82-84, детская площадка; ул. М. Горького, д. 11, детская площадка; Промышленный проезд, д. 36 (подъездная дорога); д. Ивановка; д. Поповкино; пос. Барсуки от д. 14 по ул. Пролетарская до д. 5 по ул. Микрорайон; д. Барсуки, ул. Прудная (проезд от ул. Клубной); д. Скорнево, коттеджная застройка (Рождественское); пос. Октябрьский, 13-ый проезд; микрорайон Северное Заречье; пос. Ленинский, ул. Тургеневская; ул. Любомудрова и ул. Светлая и ул. Горельская от д. 126 до д. 138 и от д.148 до ул. Любомудрова.

Пролетарский территориальный округ - п. Молодежный, ул. Центральная; ул. Металлургов, д. 53, 55 (детская площадка); ул. Баженова, д. 10; ул. Баженова, д.7 (детская и спортивная площадки); с. Частое, от д. 169 до д. 206; п. Торхово (поле многодетных); д. Медвенка, д.79-84; с. Теплое (поле многодетных); Епифанское шоссе (поле многодетных); д. Крюково (поле многодетных); д. Балабаевка; участок Веневского шоссе от знака «Тула» до ул. Парковой; д. Бежка от д.1 до д. 34а.

Советский территориальный округ - ул. Белкина, д. 1в (детская площадка); ул. Дм. Ульянова, д. 9; ул. Гоголевская (освещение тротуара), д.58-73; тротуар на ул. Лейтейзена, вдоль д. 32 по ул. Пушкинской; пешеходный переход на пересечении ул. Болдина и ул. Орловской; пешеходный переход на пересечении ул. Смидович и ул. 9 Мая; пешеходный переход на пересечении ул. Болдина ул. Оружейной; пешеходный переход на пересечении ул. Смидович и ул. Мира; пешеходный переход на пересечении ул. Мира и пр. Ленина; пешеходный переход ул. Тульского рабочего полка, 98; пешеходный переход на пересечении ул. Оружейной и ул. Тульского рабочего полка; пешеходный переход на пересечении ул. Агееваи пр. Ленина; пешеходный переход ул. Фр. Энгельса, 145; пешеходный переход ул.Фр.Энгельса,99; пешеходный переход на пересечении ул. Свободы и ул. Первомайской.