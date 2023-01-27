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НовостиПроисшествия27 января 2023 14:05

Мужчина проткнул ножом сожительницу, приревновав её к брату

Злоумышленника приговорили к 4,5 годам лишения свободы
Источник:kp.ru
Мужчина проткнул ножом сожительницу, приревновав её к брату

Мужчина проткнул ножом сожительницу, приревновав её к брату

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

30 сентября 2022 года 35-летний мужчина, проживающий в Алексине, распивал спиртные напитки со своей сожительницей в гостях у знакомого. Приревновав женщину к брату, злоумышленник взял нож и нанес её удар в область живота. Присутствующие быстро вызвали скорую помощь, в то время как обвиняемый покинул квартиру.

Пострадавшую доставили в больницу, где её смогли оказать медицинскую помощь. Мужчина признал свою вину лишь частично.

Суд приговорил обвиняемого к 4 годам и 6 месяцем лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.