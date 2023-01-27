На полгода в поселке Скуратово ограничат движения транспорта Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С 1 февраля до 1 августа 2023 года в Тульской области на участке автомобильной дороги «Скуратово – Фалдино – Кишкино» ограничат движение всех транспортных средств. Связано это с проведением ремонтных работ на участке автомобильной дороги.

Также движение автобусов №62 и №125 будет осуществляться по измененной схеме:

№62 – Скуратово (пос. Угольный) – ул. Шоссейная – ул. Шахтерская – ул. Автомобилистов – ул. Скуратовская – проспект Ленина – ул. Генерала Маргелова – проспект Ленина – ул. Советская – ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Металлургов – ул. Гастелло – ул. Кутузова – ул. Вильямса;

№125 – а/с Восточная – ул. Петра Алексеева – ул. Староникитская – ул. Оборонная – Новомосковское шоссе – автодорога «Тула-Новомосковск» - автодорога «Тула-Новомосковск-Прилепы» - ул. Буденного – ул. Центральная (Прилепы).