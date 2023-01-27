Жители Тульской области обогатили мошенников на 2 миллиона 698 тысяч 533 рубля Фото: Алексей ФОКИН (фото)

5 человека, проживающих в Тульской области, попались на самую распространенную уловку мошенников. Им звонил неизвестный мужчина, который представлялся сотрудником банка или правоохранительных органов и под различными предлогами уговаривал их перечислить денежные средства на указанные им банковские счета. Так, 67-летняя жительница Венева потеряла 1 миллион 69 тысяч 300 рублей, 74-летняя пенсионерка из Тулы лишилась 558 тысяч 252 рублей, а 76-летняя – 100 тысяч рублей. Две жительницы Киреевска перевели мошенникам 285 тысяч рублей и 60 тысяч 900 рублей соответственно.

В полицию обратилась 90-летняя пожилая женщина. Ей на телефон поступали звонки о том, что её внучка стала виновницей дорожно-транспортного происшествия, и для незамедлительного урегулирования возникшей ситуации необходимо заплатить некую сумму денег. Пенсионерка, не раздумывая, согласилась, после чего к ней подъехал молодой человек и забрал 100 тысяч рублей. Только после передачи денег пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников.

59-летний мужчина захотел приобрести автомобильный прицеп. Используя один из сайтов размещения объявлений, принадлежащий мошенникам, пострадавший лишился 152 тысячи 165 рублей. Ещё двое жителей нашего региона обманули подобным образом, на общую сумму 11 тысяч 901 рубль.

33-летняя женщина из Тулы лишилась 339 тысяч 515 рублей, которые она перевела мошенникам, под предлогом дополнительного заработка в сети Интернет.

52-летнего узловчанина обманули на 11 тысяч 500 рублей, под предлогом получения «бонусов» от одного из банков.

В данный момент сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личности мошенников и их задержанию.