Студенты пятого курса педуниверситета смогут устроится на работу в тульские школы Фото: Алексей ФОКИН (фото)

26 января прошел ученый совет ТГПУ им. Л.Н. Толстого, в рамках которого обсудили региональный проект «PRO-стажер. Студент-учитель: старт педагогической карьеры».

По словам министра образования региона, цель проекта - привлечь в школы молодых педагогов. Студенты-педагоги 5 курсов смогут не просто пройти практику, но и устроиться на работу в школы.

Студенты уже с 1 сентября будут работать в школах по три дня в неделю. В оставшееся время будут посещать лекции и заниматься дипломной работой, - отметил ректор тульского педуниверситета.

Данный опыт поможет будущим учителям быстрее адаптироваться в школе и при желании остаться там работать после окончания вуза.