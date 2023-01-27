Двум мужчинам вынесен приговор за убийство тульского предпринимателя Фото: Алексей ФОКИН (фото)

6 января 2022 года 40-летний житель пос. Плеханова и 45-летний житель Тверской области, в целях хищения средств 45-летнего директора ООО «Новый дом», встретились с ним на крыше одного из объектов в Ленинском районе, на котором фирма выполняла работы по ремонту кровли. Два представителя цыганского этноса начали избивать жертву, применяя в качестве оружия подручные предметы. После того, как им удалось узнать пин-коды от банковских карт предпринимателя, они убили его.

Один из злоумышленников разделил тело убитого на фрагменты, поместил их в пакеты и вывез на территорию Московской области. Завершив убийство, они взяли автомобиль бизнесмена и поехали к банкомату, где обналичили 304 тысячи рублей.

Суд приговорил мужчин к 21 и 22 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.