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НовостиПроисшествия27 января 2023 10:18

В Туле автомобиль Mazda застрял на трамвайных путях

На водителя составлен протокол
Источник:kp.ru
В Туле автомобиль Mazda застрял на трамвайных путях

В Туле автомобиль Mazda застрял на трамвайных путях

Фото: соцсети

27 января, на проспекте Ленина в Туле, автомобиль Mazda CX-7 застрял на трамвайных путях и перекрыл дорогу.

По словам водителя, он ехал на работу по крайне правому ряду. В один момент его неожиданно начал подрезать соседний автомобиль, и чтобы избежать аварии, мужчина выехал на трамвайные пути.

В данный момент на водителя внедорожника составлен протокол. Ему грозит штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение водительских прав. В результате ДТП никто не пострадал.