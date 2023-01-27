В Туле автомобиль Mazda застрял на трамвайных путях Фото: соцсети

27 января, на проспекте Ленина в Туле, автомобиль Mazda CX-7 застрял на трамвайных путях и перекрыл дорогу.

По словам водителя, он ехал на работу по крайне правому ряду. В один момент его неожиданно начал подрезать соседний автомобиль, и чтобы избежать аварии, мужчина выехал на трамвайные пути.

В данный момент на водителя внедорожника составлен протокол. Ему грозит штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение водительских прав. В результате ДТП никто не пострадал.