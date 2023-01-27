К поискам пропавшего сотрудника МЧС приступили водолазы

В Тульской области пропал 38-летний Александр Балалаев, проживающий в 38-летний житель с. Опочня Дубенского района. Он работает начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Суворовскому и Дубенскому районам регионального ГУ МЧС России.

Мужчина разыскивают уже третий день. В данный момент к поиском пропавшего подключились водолазы водолазной группы «ДобротворецЪ», которые будут осматривать реку Упу.

Приметы: рост 180 сантиметров, плотного телосложения, седые волосы, глаза серо-зеленые.

Одежда: зеленая камуфляжная куртка, зеленые камуфляжные штаны, черно-белая в полоску шапка, зеленые сапоги.