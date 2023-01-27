Житель Тульской области осужден на 5 лет за причинение тяжкого вреда здоровью сожительнице

Житель Тульской области осужден на 5 лет за причинение тяжкого вреда здоровью сожительницы Фото: Алексей ФОКИН (фото)

28 сентября 2022 года 38-летний мужчина, проживающий в Донском, во время распития спиртных напитков в компании друзей и 40-летней сожительнице, приревновал её к другим мужчинам. В связи с этим, обвиняемый взял молоток и нанес женщине один удар в голову. Пострадавшая спустя только две недели обратилась за медицинской помощью.

Суд приговорил злоумышленника к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год.