Туляка оштрафовали на 3,2 миллиона рублей за незаконную продажу алкоголя и сигарет Фото: Алексей ФОКИН (фото)

14 апреля 2021 года мужчина, проживающий в Туле, хранил немаркированную алкогольную продукцию и табачные изделия более чем на 5 миллионов рублей в своих двух магазинах, трех гаражах и автомобиле. Также, хранил и продавал по розничной цене алкогольную и спиртосодержащую продукцию на общую сумму 2,5 миллиона рублей. Товар был обнаружен и изъят сотрудниками правоохранительных органов.

Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 3,2 миллионов рублей.