В тульском Криволучье временно ограничили по скорости трамваи, чтобы снизить число ДТП Фото: Игорь КОПЫТОВ

Утром 26 января жители Криволучья обратили внимание на медленную скорость трамваев на участке от стадиона «Металлург» до депо. В соцсетях многие жаловались, что из-за этого опоздали на работу.

Как выяснилось, в управлении по транспорту и дорожному хозяйству Тулы опробовали методом снижения скорости до 10 км/ч попытаться уменьшить число утренних ДТП как раз на этом участке. Таковые у утренние часы-пик создают автомобили нечетной стороны улицы при пересечении трамвайны путей.

Однако в итоге от идеи ограничения скорости на указанном участке решили отказаться. Поиск других путей для снижения числа ДТП будет продолжаться.